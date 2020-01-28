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Паводок в Иркутской области

В Иркутской области в 2020 году восстановят разрушенные паводками 12 км дорог и мост

Работы будут вести в Тулуне, в Кирейском, Зулумайском муниципальных образованиях, Куйтунском районе и Байкальске

ИРКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют восстановить в 2020 году мост и 12 км автомобильных дорог, поврежденные во время паводков летом 2019 года. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"12 километров автодорог и мост регионального значения, пострадавшие во время наводнения в Иркутской области, восстановят в этом году", - говорится в сообщении.

На эти цели будет направлено более 600 млн рублей. Восстанавливать будут дороги в Тулуне, который сильнее всего пострадал от наводнения, а также в Кирейском, Зулумайском муниципальных образованиях, Куйтунском районе и Байкальске.

Всего во время наводнения в Иркутской области было повреждено 54,9 км автодорог и 19 мостов регионального значения, 88,2 км дорог и 21 мост местного значения. На сегодняшний день восстановлено 13 мостов, 30,6 км автодорог регионального значения. На это в 2019 году было направлено 493 млн рублей из федерального бюджета.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков, в результате затяжных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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