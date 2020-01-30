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В Иркутской области возбудили дело о незаконных вырубках леса более чем на 33 млн рублей

Они проводились в Тайшетском лесничестве

ИРКУТСК, 30 января. /ТАСС/. Прокуратура в Иркутской области обнаружила незаконные вырубки леса в Тайшетском районе, ущерб от которых составил более 33 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщается в четверг на сайте областной прокуратуры.

"Установлено, что в 2018 году в кварталах Тайшетского лесничества вместо выборочной проходной рубки проведена сплошнолесосечная общим объемом около 2 тыс. кубометров. Ущерб лесному фонду составил более 9 млн рублей. Кроме того, установлено, что в 2018 году в квартале Тайшетского лесничества вместо выборочной санитарной рубки проведена сплошнолесосечная общим объемом более 3 тыс. кубометров. Ущерб лесному фонду составил более 24 млн рублей", - говорится в сообщении.

Незаконные вырубки были обнаружены во время проверки исполнения областным лесхозом законодательства при проведении санитарных рубок. Материалы были направлены в полицию, которая возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере").

Как сообщал 28 января на совещании в Иркутске глава Рослесхоза Сергей Аноприенко, в 2019 года на Иркутскую область приходилось до 80% незаконных рубок, которые выявлялись в 41 российском регионе, ориентированном на лесозаготовку.

23 января было возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке леса в особо крупном размере в Тайшетском районе Иркутской области. Там региональный лесхоз вместо выборочной санитарной рубки провел сплошную, чем нанес ущерб более 70 млн рублей. На сайте Генпрокуратуры РФ 27 января появилось сообщение о возбуждении уголовного дела о незаконной вырубке леса в особо крупном размере в Слюдянском районе области, ущерб от которой составил более 47 млн рублей. В настоящее время расследуется уголовное дело о незаконной вырубке леса в заказнике "Туколонь", ущерб от которой, по версии следствия, составил около 748 млн рублей. По делу в качестве обвиняемого проходит экс-министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.

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