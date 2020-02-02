{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В двух районах Иркутской области возникла угроза подтопления населенных пунктов

Также есть угроза выхода наледи на автомобильную дорогу "Шелехов - Большой Луг"

ТАСС, 2 февраля. Угроза подтопления жилых домов возникла в двух районах Иркутской области. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"В Шелеховском районе, в связи с промерзанием русла ручья Винокурный в д. Олха и ручья Ханчин в п. Большой луг, существует угроза подтопления участков частных жилых домов и выхода наледи на автомобильную дорогу "Шелехов - Большой Луг", - сообщили в ведомстве, добавив, что есть угроза выхода наледи и на территорию участков жилых домов в поселке Листвянка Иркутского района.

При промерзании русел рек, вода выходит из русел и возникает угроза подтопления. Для того, чтобы подтопление не произошло производятся расчистка и углубление русел, для борьбы с наледью - ведется распиловка льда по руслу реки, размораживание льда.

В конце января угрозу подтопления жилых домов, возникшую из-за промерзания ручья, сняли в городе Тулуне Иркутской области, который летом 2019 года пострадал от сильного паводка.

В деревнях Олха и Большом луг проживает 1,9 тыс. и 5,3 тыс. человек, соответственно. В Листвянка - 1,9 тыс. жителей.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
Обрушение кровли в кафе в Новосибирске
Центральный аппарат СК взял на контроль дело об обрушении кровли в Новосибирске
Такое указание сделал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Криминалистов центрального аппарата ведомства направили на место происшествия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС