В двух районах Иркутской области возникла угроза подтопления населенных пунктов

ТАСС, 2 февраля. Угроза подтопления жилых домов возникла в двух районах Иркутской области. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"В Шелеховском районе, в связи с промерзанием русла ручья Винокурный в д. Олха и ручья Ханчин в п. Большой луг, существует угроза подтопления участков частных жилых домов и выхода наледи на автомобильную дорогу "Шелехов - Большой Луг", - сообщили в ведомстве, добавив, что есть угроза выхода наледи и на территорию участков жилых домов в поселке Листвянка Иркутского района.

При промерзании русел рек, вода выходит из русел и возникает угроза подтопления. Для того, чтобы подтопление не произошло производятся расчистка и углубление русел, для борьбы с наледью - ведется распиловка льда по руслу реки, размораживание льда.

В конце января угрозу подтопления жилых домов, возникшую из-за промерзания ручья, сняли в городе Тулуне Иркутской области, который летом 2019 года пострадал от сильного паводка.

В деревнях Олха и Большом луг проживает 1,9 тыс. и 5,3 тыс. человек, соответственно. В Листвянка - 1,9 тыс. жителей.