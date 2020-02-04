{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Приставы приостановили работу молочного цеха под Иркутском после отравления 12 детей

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора обещали позже предоставить информацию о состоянии детей

ИРКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы в Иркутской области приостановили на 30 суток работу одного из цехов на местном предприятии по производству молока после 12 случаев острой кишечной инфекции в школе деревни Карлук. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

"Иркутский районный суд постановил признать общество с ограниченной ответственностью виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), и назначить наказание в виде приостановления деятельности предприятия путем запрета розлива молока в цехе №2 на 30 суток. Судебные приставы, получив постановление суда, приостановили деятельность данного производственного объекта", - говорится в сообщении.

Информация о 12 случаях острой кишечной инфекции среди учащихся Карлукской средней школы поступила в региональное управление Роспотребнадзора. Заболевшие связывали плохое самочувствие с употреблением молока в учебном заведении. Специалисты провели проверку предприятия-поставщика молока. Это местный производитель, который дислоцируется в Иркутском районе. На производстве выявили нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов.

Информацию о состоянии детей в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора обещали предоставить позже.

Деревня Карлук с населением около 3,5 тыс. человек находится в 200 км от Иркутска.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
Пожилая женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе
Причиной возгорания могло стать короткое замыкание
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС