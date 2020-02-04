Приставы приостановили работу молочного цеха под Иркутском после отравления 12 детей

ИРКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы в Иркутской области приостановили на 30 суток работу одного из цехов на местном предприятии по производству молока после 12 случаев острой кишечной инфекции в школе деревни Карлук. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

"Иркутский районный суд постановил признать общество с ограниченной ответственностью виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), и назначить наказание в виде приостановления деятельности предприятия путем запрета розлива молока в цехе №2 на 30 суток. Судебные приставы, получив постановление суда, приостановили деятельность данного производственного объекта", - говорится в сообщении.

Информация о 12 случаях острой кишечной инфекции среди учащихся Карлукской средней школы поступила в региональное управление Роспотребнадзора. Заболевшие связывали плохое самочувствие с употреблением молока в учебном заведении. Специалисты провели проверку предприятия-поставщика молока. Это местный производитель, который дислоцируется в Иркутском районе. На производстве выявили нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов.

Информацию о состоянии детей в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора обещали предоставить позже.

Деревня Карлук с населением около 3,5 тыс. человек находится в 200 км от Иркутска.