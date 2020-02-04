В Норильске из-за метели разрешили школьникам не посещать занятия

ТАСС, 4 февраля. В школах Норильска детям, занимающимся во вторую смену, разрешили свободное посещение из-за метели на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении мэрии заполярного города во вторник.

В понедельник на севере края было объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра. По данным Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятная погода сохранится и во вторник. Порывы ветра в районах Талнах и Кайеркан могут достигать 25-30 м/с. Температура воздуха ночью составит 22-27 градусов мороза.

"По данным Таймырского центра по гидрометеорологии, в связи с неблагоприятными погодными условиями по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия учащимся 2-й смены", - говорится в сообщении.

В администрации города отмечают, что информация о повреждениях из-за метели не поступало.

Перекрытие автодорог

В понедельник из-за пурги была закрыта автодорога, связывающая Норильск с аэропортом Алыкель (главными воздушными воротами Таймыра и Норильского промышленного района).

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором видны автомобили в кюветах автодороги, а движение по самой дороге затруднено из-за сильного ветра. По словам представителей ГИБДД Норильска, всего было эвакуировано порядка пяти автомобилей. ДТП с пострадавшими зафиксированы не были.

"В связи с ухудшением погодных условий автодорога Норильск - Алыкель с 5 по 22 км закрыта для движения всего транспорта. Рейсовые автобусы 31 и 33 маршрутов, а также технологический транспорт осуществляют движение по маршруту Норильск - Кайеркан по расписанию", - говорится в сообщении ГИБДД.

Аэропорт работает по фактической погоде

По информации справочного бюро, аэропорт работает по фактической погоде. Пассажирам рекомендуется прибывать за три часа до вылета. Из-за метеоусловий по данным на 10:00 (6:00 мск) задерживается прибытие более чем 10 рейсов из Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сочи и Хатанги.

По данным мэрии Норильска, дополнительные автобусы до аэропорта будут отправляться по прибытии рейсов. Из-за непогоды на север края не смог вылететь руководитель регионального главка МВД Александр Речицкий. У него были запланированы приемы жителей в Снежнегорске и Дудинке.

По данным Гидрометцентра, в Норильске ветер ослабнет к пятнице. Скорость ветра в самом городе составит около 6 м/ с, а на выходных будет порядка 2 м/с.