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В новосибирской больнице обнаружили конверт с надписью "Сибирская язва"

Контактировавшего с ним человека изолировали

НОВОСИБИРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Конверт с надписью "Сибирская язва" обнаружили в административном корпусе новосибирской городской клинической больницы. Содержимое конверта отправлено на экспертизу, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Новосибирской области.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи. В некоторых случаях может привести к смерти.

"Сегодня в административном корпусе Городской клинической больницы № 12 был обнаружен конверт с надписью "Сибирская язва". Персонал больницы немедленно предпринял все меры, предписанные "Инструкцией по действиям персонала при угрозе совершения либо при совершении террористических актов, в том числе при обнаружении неизвестных почтовых отправлений", - говорится в сообщении.

Персонал больницы сообщил об инциденте всем оперативным дежурным и перекрыл доступ на территорию учреждения. Прибывшие в течение пяти минут спецслужбы изолировали контактировавшего с предметом человека, провели с ним профилактические мероприятия.

Конверт доставлен в лабораторию областного Центра гигиены и эпидемиологии. Результаты исследования его содержимого будут готовы в течение 12 часов. Больница в настоящее время работает в штатном режиме.

Теги
РоссияНовосибирская область
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