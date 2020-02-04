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Медики рассказали о состоянии детей в Приангарье, где произошла вспышка кишечной инфекции

12 учеников школы в Карлуке заболели после употребления молока

ИРКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Школьники в деревне Карлук Иркутской области, у которых была диагностирована кишечная инфекция после употребления молока в учебном заведении, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Дети не госпитализированы, в настоящее время они чувствуют себя удовлетворительно", - сказал собеседник агентства.

Следственные органы СК России по Иркутской области проводят доследственную проверку по факту заболевания 12 учеников школы в Карлуке. В сообщении пресс-службы регионального управления ведомства уточняется, что к медикам с жалобами на плохое самочувствие дети обратились 21 января.

Как сообщал ТАСС, судебные приставы приостановили на 30 суток работу одного из цехов на предприятии по производству молока после 12 случаев острой кишечной инфекции в школе деревни Карлук. Информация о заболевании детей поступила в региональное управление Роспотребнадзора. Заболевшие связывали плохое самочувствие с употреблением молока в учебном заведении. Специалисты провели проверку предприятия-поставщика. Это местный производитель, чье производство расположено в в Иркутском районе. Там был выявлен ряд нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов.

Деревня Карлук с населением около 3,5 тыс. человек находится в 200 км от Иркутска.

Теги
РоссияИркутская область
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