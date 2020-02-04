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Режим ЧС сняли в тувинском Чадане, где произошло подтопление домов

В конце января грунтовые воды из-за промерзания небольших рек до дна вышли на поверхность и подтопили подвалы и приусадебные участки домов города

ТАСС, 4 февраля. Режим ЧС в городе Чадане в Дзун-Хемчикском районе Тувы, введенный 26 января из-за подтопления подвалов домов и участков, снят. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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"Постановлением администрации Дзун-Хемчикского района в городе Чадане снят режим ЧС муниципального характера и введен режим повышенной готовности", - сообщили в главке МЧС.

В Чадане 24 января грунтовые воды из-за промерзания небольших рек до дна вышли на поверхность и подтопили подвалы и приусадебные участки жилых домов. Всего пострадали 24 участка.

Для отвода воды был расчищен канал длиною 155 м, в который с каждого двора прорыты вспомогательные каналы. Для жителей города организовали подвоз питьевой воды, оказывается адресная помощь. Сейчас в городе наблюдается стабилизация обстановки, отметили в МЧС.

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