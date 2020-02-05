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Новосибирский зоопарк начнет выпускать в дикую природу редких белоплечих орланов

Перемещение птиц будут отслеживать с помощью датчиков
Белоплечий орлан Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Белоплечий орлан
© Юрий Смитюк/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило, являющийся крупнейшим в России, в рамках участия в программе Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) начнет выпускать белоплечих орланов, содержащихся в зоопарке, в дикую природу к осени 2020 года, сообщил ТАСС директор учреждения Андрей Шило.

"Выпуск белокрылых орланов в дикую природу произойдет ближе к осени, когда птенцы орланов станут взрослыми. Их перемещение будет отслеживаться, к ним будут крепиться датчики", - сообщил Шило, пояснив, что выпуск птиц будет производиться за пределами Новосибирской области, ближе к естественной среде обитания орланов.

Летом 2019 года Новосибирский зоопарк заявил об участии в программе ЕАРАЗА по выпуску белоплечих орланов в естественную среду. Также учреждение будет участвовать и в программе, разрабатываемой на Дальнем Востоке, по сохранению популяции дальневосточного леопарда.

Новосибирский зоопарк активно участвует в программах ЕАРАЗА по сохранению редких видов горных животных Евразии. Осенью 2018 года специалисты выпустили четырех самцов аграли (алтайский горный баран, самый крупный представитель диких баранов), рожденных в Новосибирском зоопарке, в дикую природу.

Белоплечий орлан - эндемик Дальнего Востока. Вид внесен в Красный список Международного союза охраны природы, Красную книгу РФ, Международную красную книгу Азии, Красные книги Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской и Магаданской областей, а также Приморья. Популяция вида составляет 6-7,5 тыс. особей.

Новосибирский зоопарк - крупнейший в России, занимает площадь 65 га леса, в нем в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 770 видов животных. Более 350 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 77 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.

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