Экс-замначальника томской полиции приговорили к условному сроку за мошенничество с пенсией

ТОМСК, 5 февраля. /ТАСС/. Советский районный суд Томска в среду приговорил бывшего заместителя начальника УМВД по Томской области Алексея Кулькова к 2,5 года лишения свободы условно за мошенничество - он предоставил ложные сведения о проживании на территории Крайнего Севера, незаконно получив в качестве надбавки к пенсии 350 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Кулькова виновным и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, лишение свободы считать условным", - сказал судья. Также суд постановил оштрафовать его на 50 тыс. рублей и лишить права занимать должность в правоохранительных органах, а также звания "полковник".

Как было установлено судом и следствием, Кульков приобрел нежилое помещение в Колпашевском районе Томской области - территории, приравненной к Крайнему Северу - и зарегистрировал в нем себя, а также своего бывшего начальника [экс-главу томской полиции] Игоря Митрофанова и другого коллегу. Фактически там он не проживал, но подал документы на получение пенсии с северным коэффициентом - больше в полтора раза. Таким образом, он незаконно получил порядка 350 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество").

Как сообщил журналистам заместитель прокурора Советского района Томска Родион Сваровский, обвинение ходатайствовало об условном сроке, поскольку сумма была небольшая, а все деньги Кульков вернул в пенсионный фонд. Сам обвиняемый вину не признал, заявив, что в ходе судебного процесса его вина не доказана, в связи с этим он от последнего слова отказался.

Ранее ТАСС сообщал, что 29 августа Ленинский районный суд Томска признал виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы условно и штрафу на сумму порядка 6 млн рублей экс-главу УМВД по Томской области Митрофанова.

Митрофанов получил от предпринимателя взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера для своих родственников, покупал у взяткодателя автомобили по сильно заниженной стоимости. Также он не организовал проверку о незаконных действиях подчиненного, который вымогал взятку у предпринимателя, а при подаче заявления о назначении пенсии предоставил заведомо ложные сведения о проживании в районе Томской области, приравненному к Крайнему Северу.