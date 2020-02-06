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В Новосибирске два человека пострадали в результате наезда автомобиля на группу пешеходов

Одна женщина находится в больнице, другой медики оказали помощь на месте

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Два пешехода пострадали в результате наезда легкового автомобиля на группу людей на регулируемом переходе в условиях гололеда в Новосибирске, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

"Сегодня в 09:40 (05:40 мск) в Заельцовском районе водитель автомобиля Toyota Corolla 1992 года рождения, следовавший по Красному проспекту со стороны площади Калинина в сторону городского Аэропорта, выехал на островок безопасности, где совершил наезд на дорожный знак, а затем на группу пешеходов, переходивших проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. По предварительным сведениям, в дорожно-транспортном происшествии пострадали две женщины", - говорится в сообщении.

Одна из пострадавших была доставлена в больницу, другой оказали медицинскую помощь на месте. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Теги
РоссияНовосибирская область
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