В Новосибирске два человека пострадали в результате наезда автомобиля на группу пешеходов

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Два пешехода пострадали в результате наезда легкового автомобиля на группу людей на регулируемом переходе в условиях гололеда в Новосибирске, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

"Сегодня в 09:40 (05:40 мск) в Заельцовском районе водитель автомобиля Toyota Corolla 1992 года рождения, следовавший по Красному проспекту со стороны площади Калинина в сторону городского Аэропорта, выехал на островок безопасности, где совершил наезд на дорожный знак, а затем на группу пешеходов, переходивших проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. По предварительным сведениям, в дорожно-транспортном происшествии пострадали две женщины", - говорится в сообщении.

Одна из пострадавших была доставлена в больницу, другой оказали медицинскую помощь на месте. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.