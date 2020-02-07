В Иркутске полицейский проехал более 3 км на крыше автомобиля при задержании угонщиков

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудник уголовного розыска Иркутска проехал более 3 км на крыше автомобиля, пытаясь задержать автоугонщиков. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Оперативниками была получена информация о двух местных жителях, промышляющих кражами из автомобилей, и организована засада в Ленинском районе города Иркутска. Поздним вечером молодые люди с помощью специального прибора отключили сигнализацию автомашины и забрали из нее сумку. Заметив сотрудников полиции, они попытались скрыться на своей машине. Один из полицейских, не растерявшись, успел забраться на крышу транспортного средства", - сказала Волк.

По ее словам, злоумышленники скрывались от полицейских на протяжении трех километров, совершая на высокой скорости опасные маневры. Несмотря на риск в любой момент оказаться на проезжей части, сотрудник уголовного розыска сумел удержаться на крыше.

"Его коллеги для остановки преследуемого автомобиля применили табельное оружие. Повредив заднее колесо, они вынудили злоумышленников остановить автомобиль и задержали их. Похищенная сумка, в которой находились банковские карты и ювелирные изделия, изъята", - добавила официальный представитель МВД.

По данному факту следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 (кража группой лиц) и ст. 318 УК РФ ("Применения насилия в отношении представителя власти").

"По решению суда одному из задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Второй фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - заключила Волк.