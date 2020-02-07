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Премьера оперы Верди "Фальстаф" состоится в Новосибирском театре оперы и балета 1 марта

Опера написана на сюжет Шекспира по мотивам пьес "Виндзорские проказницы" и "Генрих IV"

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Опера "Фальстаф" итальянского композитора Джузеппе Верди (1813-1901) впервые пройдет на большой сцене Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) 1 и 6 марта. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы театра.

"Впервые на сцене НОВАТа 1 и 6 марта будет представлен "Фальстаф" Джузеппе Верди. Последняя опера гениального композитора написана на шекспировский сюжет по мотивам пьес "Виндзорские проказницы" и "Генрих IV". Оперная труппа уже активно репетирует новый спектакль", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе со ссылкой на главного режиссера НОВАТа Вячеслава Стародубцева, опера представляет собой материал с богатой палитрой эмоций, лирикой, драматизмом и долей сказочной фантазии.

"Шекспир и Верди - вечная классика, <...> каждый музыкальный образ выточен филигранно: тонко, многослойно, требует сложной проработки - и вокальной, и актерской. Поэтическое слово в этой опере так же важно, как и музыка. Именно тонкая работа над каждым словом - залог успеха у зрителей вне зависимости от языковых барьеров", - приводит пресс-служба слова Стародубцева.

Постановщик подчеркнул, что в "Фальстафе" его привлекает "наполненная жизненной энергией и юмором музыка, богатство вокальных форм, остроумная история и, конечно, главный герой - сэр Джон Фальстаф с его неукротимым жизнелюбием и самоиронией".

"Не в каждой труппе есть Фальстаф, а в нашей два великолепных артиста, наши звезды - Алексей Зеленков и Андрей Триллер, которые прекрасно справляются с этой партией. Это не просто комедия положений - это игровая структура высокого порядка, и я выбрал "Фальстафа" для нашей труппы, поскольку на сегодняшний день наши артисты способны справиться с самой сложной актерской и вокальной задачей", - цитирует пресс-служба режиссера.

Новосибирский театр оперы и балета

Новосибирский академический театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 года. В настоящее время художественным руководителем театра является Владимир Кехман, гендиректором с января 2018 года назначен приглашенный дирижер театра Ара Карапетян.

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