В Кузбассе женщина и подросток пострадали при сходе снега с крыши

КЕМЕРОВО, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после инцидента с обрушением снега с крыши на 68-летнюю женщину и 15-летнего подростка в городе Мыски Кемеровской области в минувшую субботу, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального управления СК.

"По версии следствия, в дневное время в городе Мыски с крыши трехэтажного здания произошел сход снежной массы, в результате были травмированы женщина с подростком. Очевидцы вызвали скорую помощь, потерпевших госпитализировали, - отмечается в сообщении. - По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")".

Уточняется, что следователи уже изъяли документы у управляющей компании, назначены следственные экспертизы, в частности, судебно-медицинская, которая определит характер повреждений и тяжесть вреда здоровью.

Похожий случай произошел в субботу, 8 февраля, в Таштагольском районе области. "Рабочие убирали снег с кровли кафе, огородив центральную часть перед зданием сигнальной лентой. Однако снег сошел правее, попав на торговую палатку, где находились люди. В результате с травмами различной степени тяжести за помощью обратились 42- и 28-летняя женщины", - отмечает пресс-служба. По данному факту также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.