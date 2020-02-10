Прокуратура проверяет информацию о неоказании помощи роженице в омском роддоме

ОМСК, 10 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Омской области организовала проверку по информации о неоказании надлежащей медицинской помощи после операции по кесареву сечению пациентке клинического перинатального центра. Об этом сообщается в понедельник на сайте областной прокуратуры.

"Прокуратура Омской области поручила прокуратуре Центрального округа г. Омска провести проверку соблюдения требований законодательства о здравоохранении в деятельности БУЗОО "Городской клинический перинатальный центр". Основанием для проведения проверки послужили сообщения средств массовой информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи пациентке, находившейся в состоянии беременности", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсети Facebook знакомая 23-летней пациентки рассказала, что врачи не давали ей обезболивающие препараты после кесарева сечения, объясняя, что они отсутствуют. По словам автора поста, ей ответила руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы, учредитель и президент благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер, которая позвонила в перинатальный центр. После этого молодой маме назначили обезболивающие уколы.

В региональном Минздрав ТАСС рассказали, что пациентка поступила в роддом с многоплодной беременностью по неотложной помощи. "Для облегчения состояния роженицы в послеоперационный период согласно предписанию врача пациентка получала адекватное обезболивание", - сказали в Минздраве. Собеседник агентства отметил, что пациентка написала заявление об отсутствии претензий к роддому, а свои обвинения в адрес врачей объяснила своим эмоциональным состоянием.