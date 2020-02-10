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В Иркутске задержали подозреваемых в вымогательстве и похищении человека

Полицейские освободили похищенного предпринимателя, в отдел полиции доставили четверых подозреваемых

ТАСС, 10 февраля. Подозреваемые в похищении и вымогательстве выкупа в размере 15 млн рублей задержаны в Иркутске, возбуждено уголовное дело, сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ региона.

"Преступные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области. Совместно с бойцами СОБР Управления Росгвардии автомобиль был блокирован на ул. Ленина областного центра, подозреваемые задержаны", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 5 февраля ранее судимые, в том числе и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, применяя насилие и угрожая травматическим пистолетом, похитили индивидуального предпринимателя у одного их городских бизнес-центров. Затем они возили его в автомобиле по городу, избивали и угрожали расправой семье, требуя передать им 15 млн рублей.

"Полицейские освободили похищенного иркутянина, после чего доставили в отдел полиции четверых подозреваемых", - уточняется в сообщении пресс-службы МВД Иркутской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия"), ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере"). Подозреваемы арестованы на 2 месяца.

Теги
РоссияИркутская область
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