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Власти Алтая сообщили, что в местном интернате скрывали информацию о вспышке заболевания

По уточненным данным, из школы-интерната имени Жукова в Горно-Алтайске госпитализированы 27 детей

ТАСС, 10 февраля. Строгий карантин в школе-интернате в Горно-Алтайске, откуда с подозрением на аденовирус госпитализированы по уточненным данным уже 27 детей, не был введен своевременно, а руководство учреждения скрывало информацию о массовой заболеваемости. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства Республики Алтай со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.

Ранее ТАСС информировал о том, что в больницу с подозрением на аденовирус (инфекционное заболевание, относится к группе острых респираторных вирусных инфекций - прим. ТАСС) госпитализированы в общей сложности 25 учеников школы-интерната имени Г. К. Жукова. Причиной стало плохое самочувствие детей после поездки на турбазу. Первые четыре ребенка из учреждения были госпитализированы 7 февраля с подозрением на отравление.

"Сегодня Олег Хорохордин провел экстренное совещание по ЧС в школе-интернате. Глава региона подчеркнул, что руководство школы фактически скрывало массовую заболеваемость, строгий карантин в учреждении своевременно установлен не был", - сказал собеседник агентства.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Алтай Леонида Щучинова, установлено, что должностные лица интерната скрыли факты заболевания детей. Надлежащее медицинское наблюдение не было организовано, дети с признаками заболевания выезжали на отдых за пределы города, персонал самостоятельно лечил детей. В интернате проведена дезинфекция, до 13 февраля объявлен карантин. В то же время, в пресс-службе правительства республики подчеркивают, что руководитель регионального Роспотребнадзора своевременно не доложил о произошедшем в школе-интернате руководителю региона.

"Мы обязаны оказать всю необходимую помощь детям, изучить ситуацию, понять, почему она произошла, и принять исчерпывающие меры, чтобы подобное не повторилось ни в школе-интернате, ни в других социальных учреждениях региона. <...> Необходимо наладить взаимодействие с профильными ведомствами и внести предложения по мерам ответственности для должностных лиц", - подчеркнул Хорохордин.

На понедельник уже 27 детей разных возрастов госпитализированы в инфекционное отделение с подозрением на аденовирус - у школьников диагностирован острый гастроэнтерит средней и легкой степени тяжести, у четырех обнаружен возбудитель заболевания - аденовирус. Сейчас все ученики под медицинским наблюдением. В настоящее время опасности для жизни детей нет, у троих пострадавших установлен острый инфекционный гастроэнтерит средней тяжести, у остальных легкая степень заболевания. Во вторник четверо детей будут выписаны - результаты бактериологических исследований у них отрицательные.

Теги
РоссияАлтайХорохордин, Олег Леонидович
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