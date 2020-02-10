Прокуратура внесла мэру Омска представление из-за некачественной уборки дорог от снега

ОМСК, 10 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Омска внесла главе города Оксане Фадиной представление по итогам проверки, проведенной для выяснения причин неудовлетворительного содержания зимой дорог города, сообщается в понедельник на сайте прокуратуры Омской области.

Проверка показала, что в 2020 году на содержание и ремонт дорог Омска выделено лишь 19% необходимых средств, а автопарк специализированной уборочной техники укомплектован лишь на 65%.

Жители Омска, где в январе выпало более 130% от нормы осадков, постоянно жалуются на неудовлетворительную уборку улиц. По их словам, уборочные машины зачастую выходят на улицы лишь через несколько часов после снегопада, когда снег уже укатан машинами, многие дороги значительно заужены из-за накопления снежной массы на обочине. В субботу сильная оттепель до +3 градусов растопила неубранный снег, а пришедший в воскресенье 20-градусный мороз превратил многие улицы города в каток.

"Администрацией города Омска не обеспечены предусмотренные правовыми актами нормативы финансовых затрат на содержание и ремонт дорог (в бюджете на 2019 год предусмотрено 37% нормативной потребности, на 2020 год - лишь 19%). При потребности в 159 единиц специализированной уборочной техники в наличии имеется лишь 103, из которых 6 - в неисправном состоянии. Схожая ситуация сложилась со снегоочистителями, снегопогрузчиками и другой техникой. Указанные обстоятельства способны оказать негативное влияние на состоянии автомобильных дорог города в зимнее время, в связи с чем прокуратурой Омска мэру города внесено представление, которое находится на рассмотрении", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что бюджетное учреждение мэрии Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" не принимает все необходимые меры для очистки дорог и ликвидации гололеда. За эти нарушения региональное УГИБДД составило почти 20 протоколов в отношении организации и ее должностных лиц, выдавало предписание об устранении выявленных недостатков и штрафовало за их неисполнение.

В "Управлении дорожного хозяйства и благоустройства" Омска ТАСС не смогли предоставить комментарий, в организацию направлен запрос. В пресс-службе омского УГИБДД ТАСС рассказали, что некачественная уборка улиц сказывается на безопасности движения. "Постановления [мэрии] были выписаны из-за валов снега [на обочинах улицы] и несвоевременной уборки улиц после снегопадов. Это затрудняет движение, создает заторы и влечет увеличение количества мелких ДТП", - сказал собеседник агентства.