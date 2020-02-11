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Поступления от налогов в бюджет Новосибирской области за год выросли до 145,7 млрд рублей

Это на 4% выше показателя за 2018 год

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Налоговые органы Новосибирской области собрали по итогам 2019 года в консолидированный бюджет региона 145,7 млрд рублей, что на 4% выше показателя годом ранее, однако на 4 млрд рублей меньше планового задания. Причиной тому стала отрицательная динамика по налогу на прибыль организаций, которая сложилась из-за нескольких крупных налогоплательщиков, сообщил во вторник журналистам руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Новосибирской области Алексей Легостаев в региональном пресс-центре ТАСС.

"Всего в консолидированный бюджет поступило 197,5 млрд рублей, что на 2,5 млрд рублей больше, чем в 2018 году. Из этих 197 млрд рублей в федеральный бюджет было перечислено почти 52 млрд рублей, на территории Новосибирской области - в консолидированный бюджет субъекта - поступило 145,7 млрд рублей с темпами роста почти на 4%", - сказал Легостаев.

Он отметил, что из 145,7 млрд рублей 117,2 млрд рублей было зачислено в областной бюджет и 28,6 млрд рублей - в бюджет муниципальных образований. По словам Легостаева, наибольшие темпы поступлений в 2019 году сложились по муниципальным образованиям, рост поступлений в муниципальные бюджеты составил 13%. При этом плановой суммы сборов в 150 млрд рублей в консолидированный бюджет региона не удалось достичь из-за ряда факторов.

"Есть у нас доходные источники, которые, к сожалению, не оправдали наши ожидания. У нас не было прироста вообще по налогу на прибыль организаций. В основном это произошло за счет нескольких крупных налогоплательщиков, то есть это не общая тенденция по всем. У нескольких крупных налогоплательщиков была отрицательная динамика поступления налога на прибыль, поэтому в целом у нас при планируемом в бюджете росте поступлений по налогу на прибыль почти на 8% мы вышли на планку 99-98% [к уровню 2018 года]", - сказал Легостаев.

Он добавил, что еще одним фактором стало изменение федерального законодательства в части налогообложения имущества организаций. Бизнесу региона, по словам Легостаева, удалось "снизить налоговое бремя приблизительно на 2,5 млрд рублей".

Теги
РоссияНовосибирская область
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