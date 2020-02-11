{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Инженер томской УК получил условный срок за гибель женщины от падения льда с крыши

Инцидент произошел в марте 2019 года

ТОМСК, 11 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Томска приговорил к двум годам лишения свободы условно инженера управляющей компании "Стройсоюз", по вине которого погибла женщина и получил травмы ребенок при падении глыбы льда с крыши жилого дома, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

В марте 2019 года пожилая женщина погибла из-за падения глыбы льда с крыши дома в Томске. Пятилетняя девочка рядом с ней получила травмы средней степени тяжести. После происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека"), власти организовали проверку управляющей компании "Стройсоюз". В сентябре у УК отобрали 35% обслуживаемых домов.

"Государственный обвинитель Павел Соболев счел возможным исправление виновного в условиях, не связанных с изоляцией от общества. Согласившись с государственным обвинителем, суд приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что судом и следствием было установлено, что подсудимый, будучи инженером УК "Стройсоюз", вовремя не распорядился очистить крышу и карнизы дома на центральном проспекте Томска, из-за чего на пострадавших и упал лед.

Поясняется, что такое наказание гособвинение попросило с учетом того, что подсудимый полностью признал свою вину, частично возместил ущерб семье погибшей (750 тысяч рублей) и имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей. Сторона защиты также просила для подсудимого приговора, не связанного с реальным лишением свободы.

Теги
РоссияТомская область
Реклама на ТАСС
Около 30 компаний подали заявки на конкурс на лучший архитектурный проект больницы
Имена победителей станут известны в конце мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС