Инженер томской УК получил условный срок за гибель женщины от падения льда с крыши

ТОМСК, 11 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Томска приговорил к двум годам лишения свободы условно инженера управляющей компании "Стройсоюз", по вине которого погибла женщина и получил травмы ребенок при падении глыбы льда с крыши жилого дома, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

В марте 2019 года пожилая женщина погибла из-за падения глыбы льда с крыши дома в Томске. Пятилетняя девочка рядом с ней получила травмы средней степени тяжести. После происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека"), власти организовали проверку управляющей компании "Стройсоюз". В сентябре у УК отобрали 35% обслуживаемых домов.

"Государственный обвинитель Павел Соболев счел возможным исправление виновного в условиях, не связанных с изоляцией от общества. Согласившись с государственным обвинителем, суд приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что судом и следствием было установлено, что подсудимый, будучи инженером УК "Стройсоюз", вовремя не распорядился очистить крышу и карнизы дома на центральном проспекте Томска, из-за чего на пострадавших и упал лед.

Поясняется, что такое наказание гособвинение попросило с учетом того, что подсудимый полностью признал свою вину, частично возместил ущерб семье погибшей (750 тысяч рублей) и имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей. Сторона защиты также просила для подсудимого приговора, не связанного с реальным лишением свободы.