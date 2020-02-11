"Аэрофлот" с 29 марта запустит рейсы из Красноярска в Братск

КРАСНОЯРСК, 11 февраля. /ТАСС/. "Аэрофлот" с 29 марта в связи с созданием хаба в Красноярске запустит оттуда рейсы в Братск и обратно, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Полеты начнутся 29 марта 2020 года. Рейсы продолжительностью 1 час 15 минут. <...> Полеты по данному направлению открываются в связи созданием в Красноярске международного хаба группы "Аэрофлот", - говорится в сообщении.

Красноярск станет для авиакомпании вторым базовым аэропортом. Здесь будут базироваться самолеты Boeing 737 и SSJ-100.

"Благодаря удобному географическому расположению города пассажирам станут доступны прямые рейсы в города Уральского, Сибирского, Южного федеральных округов. На базе хаба также будет развиваться транзитный пассажиропоток "Аэрофлота" на внутренних и международных линиях", - сообщили в пресс-службе.

Аэропорт Красноярск (прежнее название - Емельяново) построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. метров с пропускной способностью в 5 млн пассажиров.