В Хакасии эвакуировали 160 человек из-за пожара в правительственном здании

ТАСС, 12 февраля. Пожар стал причиной эвакуации 160 человек из правительственного здания на улице Щетинкина, 18 в Абакане в Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в республиканском МЧС в среду.

"Это здание правительства республики, там находится несколько министерств. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, 160 человек были эвакуированы", - сообщил представитель ведомства, добавив, что сейчас пожар ликвидирован. На тушении пожара работало 49 человек и 13 единиц техники. Погибших и пострадавших не было.

Согласно данным портала 2 ГИС, в здании размещаются Министерство строительства и ЖКХ, Министерство имущественных отношений, Министерство национальной и территориальной политики, Общественная палата Хакасии, уполномоченный по правам человека в республике, региональный фонд имущества.

Причины пожара устанавливаются, на месте работают дознаватели.