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В Кемерове четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и грузовика

Никто из них не госпитализирован

КЕМЕРОВО, 12 февраля. /ТАСС/. Грузовой автомобиль "Соболь" и маршрутный автобус столкнулись утром в среду на улице Ворошилова в Кемерове. В результате пострадали четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе областного центра медицины катастроф.

"Сегодня утром на улице Ворошилова столкнулись маршрутка и "Соболь". Четверо пострадавших, но все в легкой степени. Двоих увезли в ОКБ СМП (областная клиническая больница скорой медицинской помощи - прим. ТАСС), но их осмотрели и отпустили [проходить лечение] амбулаторно, двое в травмпункт обратились. То есть никто не госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что от удара маршрутный автобус развернуло поперек улицы, движение было затруднено.

По предварительным данным, водитель автобуса сам выехал на встречную полосу движения, объезжая припаркованный грузовик, и совершил столкновение с "ГАЗ"", сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области ТАСС.

"В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП", - добавили в ведомстве.

Теги
РоссияКемеровская область
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