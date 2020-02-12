Новосибирский Горсовет отменил партсписки на выборах за полгода до голосования

НОВОСИБИРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Горсовет Новосибирска принял решение изменить систему выборов депутатов, отменив выборы по партийным спискам и оставив голосование только по одномандатным округам за полгода до предстоящих выборов в городской парламент, сообщил в среду на сессии Горсовета его председатель Дмитрий Асанцев. Это приведет к изменению числа одномандатных округов и уменьшению численности избирателей на каждом из них.

Вопрос отмены партсписков в новосибирском Горсовете уже поднимался в сентябре прошлого года, однако тогда инициатива не была одобрена. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, возглавляющий также новосибирский обком КПРФ, выступал против отмены партсписков, по которым в горсовет избраны четверо из 12 депутатов-коммунистов. Весной 2019 года Локоть выступал с предложением увеличить количество депутатов, избираемых по партийным спискам до 25, но Горсовет отклонил это предложение.

"Решение принято", - сказал Асанцев. За отмену партсписков проголосовали 35 из 50 членов Горсовета. Решение было принято сразу во втором, окончательном чтении, без внесения поправок.

Горсовет Новосибирска состоит из 40 депутатов-одномандатников и десяти депутатов, избранных по партийным спискам. Четверо из них - представители "Единой России", еще четверо избраны от КПРФ, по одному - от "Справедливой России" и ЛДПР.

Как пояснил ТАСС депутат горсовета Александр Бурмистров, отмена партсписков приведет к изменению границ и размеров одномандатных округов. Их число вырастет с 40 до 50, и, как следствие, на каждого депутата будет приходиться меньшая доля населения и избирателей.

Весной 2019 года новосибирский Горсовет отказался изменить систему выборов мэра Новосибирска. Было отклонено предложение вернуть второй тур выборов, отмененный в 2013 году. Выборы депутатов новосибирского горсовета состоятся осенью 2020 года.