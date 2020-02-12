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Все школы Новокузнецка закроют на карантин с 13 февраля из-за гриппа и ОРВИ

Он продлится до 21 февраля включительно

КЕМЕРОВО, 12 февраля. /ТАСС/. Мэрия города Новокузнецка Кемеровской области приняла решение о приостановке с 13 февраля занятий во всех школах города и Новокузнецкого района для предупреждения массового распространения гриппа и ОРВИ. Об этом говорится в приказе комитета образования и науки администрации Новокузнецка, предоставленном ТАСС пресс-службой мэрии в среду.

"С целью предупреждения массового распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ приказываю ввести ограничительные мероприятия (приостановить учебный процесс) в отношении всех общеобразовательных учреждений город в период с 13.02.2020 по 21.02.2020 включительно", - говорится в документе.

В пресс-службе мэрии Новокузнецка ТАСС уточнили, что, по данным Роспотребнадзора, эпидемиологический порог в городе превышен, поэтому было принято решение о приостановке занятий в школах. Во всех школах Кемерова, где за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ выросла более чем на 39%, карантин был введен 10 февраля.

Новокузнецк - город в Кемеровской области, административный центр Новокузнецкого муниципального района. Город является старейшим в Кемеровской области, первым по площади и вторым по населению в Кузбассе. Здесь проживают более 550 тыс. человек.

Теги
РоссияКемеровская область
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