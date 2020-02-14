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"ЭлинАльфа" займется строительством второго этапа ледовой арены в Новосибирске

Стоимость контракта составляет 5,7 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Московская компания "ЭлинАльфа", возводившая ледовый дворец для Универсиады-2019 в Красноярске, стала победителем конкурса на строительство второго этапа ледового дворца спорта Новосибирске, сообщил в пятницу ТАСС министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

В мае 2019 года "ЭлинАльфа" стала главным подрядчиком первого этапа строительства ледовой арены в Новосибирске, стоимость контракта составила 5,7 млрд руб. Данный этап включал земляные работы, устройство свайного поля, устройство балок для перекрытий, прокладку трубопроводов отопления и водоснабжения.

"Конкурс состоялся, подрядчиком стала компания "ЭлинАльфа", - сказал Шмидт.

Министерство строительства Новосибирской области в конце января объявило повторный конкурс на выбор подрядчика второго этапа строительства ледовой арены в Новосибирске, которая должна открыться к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, начальная цена контракта осталась прежней - 3,51 млрд рублей.

Согласно информации на сайте госзакупок, срок окончания работ - 31 августа 2022 года. Конкурс предполагает проведение отделочных работ, установку систем вентиляции и отопления и другие работы.

Международная федерация хоккея утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей.

Теги
РоссияНовосибирская область
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