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В Иркутской области намерены увеличить производство зерна до 1 млн тонн в год

Для этого в регионе планируют вводить в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные земли

ИРКУТСК, 14 февраля. /ТАСС/. Аграрии Иркутской области рассчитывают в 2020 году выйти на производство зерна в объеме 1 млн тонн и более в год за счет ввода в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель, площадь которых сейчас составляет 620 тыс. га. Об этом в пятницу сообщил журналистам исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

"За последние три года мы ввели в оборот 90 тыс. га залежных земель, и в ближайшие три-четыре года намерены сохранить темпы по вводу не менее 20 тыс. га в год. Всего в регионе 620 тыс. га неиспользуемой пашни, но из них мы считаем пригодными порядка 300 тыс. га. Поэтому задача 300 тыс. га ввести, это позволит увеличить посевную площадь. В этом году посевная площадь будет увеличена на 20 тыс. га и составит 728 тыс. га, что позволит при соблюдении всех технологий выполнить амбициозный показатель и выйти на 1 млн тонн зерна в год", - сказал Сумароков.

Он уточнил, что в 2017-2018 годах аграрии Иркутской области производили по 870 тыс. тонн зерна, в 2019 году планировались произвести более 900 тыс. тонн, однако это не позволили сделать паводки. "В прошлом году мы не добрали из-за ЧС только по пострадавшим территориям порядка 100 тыс. тонн зерна", - сообщил Сумароков.

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РоссияИркутская область
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