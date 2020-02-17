В Омской области возбудили дело против главврача из-за превышения полномочий

ТАСС, 17 феврля. Главный врач бюджетного учреждения "Автобаза здравоохранения" подозревается в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Омской области в понедельник.

"По материалам УФСБ России по Омской области следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия") в отношении 56-летнего руководителя (главного врача) БУ Омской области "Автобаза здравоохранения", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан.

По версии следствия, с 2014 по 2020 годы подозреваемый использовал автотранспорт "Автобазы здравоохранения", чтобы оказывать транспортные услуги промышленному предприятию. По мнению следствия, ущерб значительно превысил уже установленные 4 млн рублей, уточняется на сайте следственного управления СК РФ региона.