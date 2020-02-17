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Росприроднадзор проверяет воздух в Братске, где нулевая видимость и смог

Синоптики объясняют ситуацию неблагоприятными погодными условиями

ТАСС, 17 февраля. Росприроднадзор проверяет воздух в Братске, крупном промышленном городе Иркутской области с населением более 235 тыс. человек, жители которого несколько дней жалуются на нулевую видимость, смог и резкий запах, говорится на сайте регионального управления ведомства.

На сильную дымку и резкий запах жители Братска жалуются с 16 февраля, сообщается на сайте администрации города. На видео, размещенных жителями в социальных сетях - густой туман и почти отсутствует видимость. По данным Росгидромета, Братск с населением более 235 тыс. человек по итогам 2019 года входит в число 22 российских городов с наиболее загрязненным воздухом.

"Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории начата предварительная проверка по факту жалоб граждан на загрязнение воздуха и плохую видимость в г. Братске. 17 февраля сотрудниками Братского отдела лабораторного анализа и технических измерений филиала "ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону" ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО" г. Иркутск отобраны пробы воздуха", - говорится в сообщении.

Синоптики объясняют сложившуюся ситуацию неблагоприятными погодными условиями, которые способствуют накоплению в воздухе вредных веществ.

"С воскресенья сложилась синоптическая обстановка, которая способствует накоплению вредных примесей в атмосфере. А именно - высокое давление, слабый ветер южного и юго-западного направления. Наблюдается приземная инверсия, то есть все примеси скапливаются в приземном слое. В ближайшие два-три дня метеоусловия кардинально не изменятся", - цитирует пресс-служба города слова начальника Братского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елены Терещук.

Предприятия ПАО "РУСАЛ Братск" и братского филиала группы "Илим" работали с учетом объявленного режима неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), внештатных ситуаций на них не зарегистрировано, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

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