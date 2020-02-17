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Меняйло: на развитие первичного звена здравоохранения в Сибири необходимо 280 млрд рублей

По словам полпреда президента в СФО, в округе подлежат модернизации 609 медорганизаций, нужно построить около 1700 объектов здравоохранения
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© Владимир Гердо/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Реализация программ развития первичного звена здравоохранения в регионах Сибирского федерального округа, по предварительным расчетам, требует более 280 млрд рублей из федерального бюджета до 2024 года. Сибирь имеет ряд особенностей, таких как большие расстояния и короткий строительный сезон, которые нужно учитывать, сообщил на окружном совещании по разработке программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах СФО полпред президента Сергей Меняйло.

20 августа 2019 года президент России Владимир Путин провел совещание по теме первичного звена здравоохранения и потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения, принять дополнительные меры по его укреплению. Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин также потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего. Улучшить качество медицинской помощи поможет модернизация первичного звена здравоохранения, строительство, ремонт и переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов.

"По предварительным расчетам, регионам [Сибирского федерального] округа до 2024 года на мероприятия региональных программ модернизации необходима поддержка из федерального бюджета в размере более 280 млрд рублей", - сказал Меняйло.

По его словам, в округе существует кадровый дефицит, только в среднем медицинском персонале потребность составляет более 18 тысяч специалистов. Среди существующих в Сибири проблем отсутствие в отдаленных селах медицинских организаций, плохие дороги до медицинских учреждений, сложности получения направления к узким специалистам, плохое оборудование, кадровый дефицит. При этом все регионы провели анализ состояния первичной медицинской помощи и направили проекты программ модернизации первичного звена на экспертизу. В округе 609 медицинских организаций подлежат модернизации, около 1700 объектов здравоохранения необходимо построить.

Кроме того, полпред призвал власти провести аудит систем первичного здравоохранения в регионах округа.

Ранее Сергей Меняйло сообщал, что объем финансирования системы здравоохранения в регионах Сибири в рамках нацпроекта "Здравоохранение" до 2024 года составит 240 млрд руб.

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичНовосибирская область
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