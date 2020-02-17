Иркутск будет претендовать на звание "Город трудовой доблести и славы"

ИРКУТСК, 17 февраля. /ТАСС/. Иркутск будет претендовать на присвоение звания "Город трудовой доблести и славы", такое решение поддержала общественность. Об этом сообщил в понедельник на заседании оргкомитета по подготовке к 9 Мая заместитель мэра - председатель комитета по соцполитике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников.

Президент России Владимир Путин 14 декабря внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается установить в РФ почетное звание "Город трудовой доблести и славы". Это звание предложено присваивать городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

"Мы считаем, что город Иркутск полностью отвечает критериям [для присвоения звания "Город трудовой доблести и славы"]. Инициатива получила поддержку совета почетных граждан города, общественной палаты, ветеранской организации, педагогической общественности. Все необходимые для подачи ходатайства о присвоении звания документы администрацией Иркутска подготовлены. Мы ждем только принятия и вступления в силу закона РФ", - сказал Барышников.

По его словам, Музей истории Иркутска подготовил историческое обоснование, содержащее факты трудовой доблести горожан, информацию о вкладе предприятий города в Победу в Великой Отечественной войне.

К началу войны Иркутск был крупнейшим городом Восточной Сибири, где проживали более 250 тыс. человек, работали 20 крупных промышленных предприятий. В первые месяцы войны в город эвакуировали более 20 производств, в нем развернули 28 эвакогоспиталей, которые приняли свыше 100 тыс. раненых бойцов. В годы войны Иркутский авиационный завод выпустил около 2 тыс. самолетов, более 1 млн мин. Город бесперебойно снабжал фронт необходимой продукцией и провизией.