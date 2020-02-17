{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главу поселка на Байкале отправили под подписку о невыезде по делу о незаконной стройке

Александра Шамсудинов является главой поселка Листвянка с сентября 2016 года

ИРКУТСК, 17 февраля. /ТАСС/. Суд отстранил на время следствия от должности и отправил под подписку о невыезде главу поселка Листвянка в Иркутской области Александра Шамсудинова, в отношении которого СК возбудил уголовное дело о незаконной выдаче разрешения на строительство в охранной зоне Байкала. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК.

"В связи с тем, что он [Шамсудинов] по ходатайству следствия судом отстранен от должности [на период следствия], ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, подписка [о невыезде]", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Шамсудинов был признан виновным по предыдущему уголовному делу, возбужденному в мае 2019 года за незаконную выдачу разрешений на строительство в центральной экологической зоне Байкала, но дело было прекращено за истечением сроков давности. На время следствия главу поселка отстраняли от должности, затем он вернулся к работе.

Новое уголовное дело в отношении Шамсудинова касается выдачи незаконного разрешения на строительство дома площадью более 1,4 тыс. кв. м в центральной экологической зоне. Вместо дома была построена трехэтажная гостиница. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления").

Шамсудинов был избран главой Листвянки в сентябре 2016 года.

Поселок Листвянка расположен на Байкале у истока реки Ангары, в 70 км от Иркутска. Из-за близости к областному центру и транспортной доступности считается туристическими воротами Байкала. Здесь расположены несколько десятков турбаз, гостиниц и гостевых домов.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
Два жителя Омской области осуждены за взрыв газового баллона, при котором погибли 5 детей
Причиной трагедии, как установил суд, стало грубое нарушение техники безопасности работниками газозаправочной станции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС