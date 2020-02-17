Главу поселка на Байкале отправили под подписку о невыезде по делу о незаконной стройке

ИРКУТСК, 17 февраля. /ТАСС/. Суд отстранил на время следствия от должности и отправил под подписку о невыезде главу поселка Листвянка в Иркутской области Александра Шамсудинова, в отношении которого СК возбудил уголовное дело о незаконной выдаче разрешения на строительство в охранной зоне Байкала. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК.

"В связи с тем, что он [Шамсудинов] по ходатайству следствия судом отстранен от должности [на период следствия], ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, подписка [о невыезде]", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Шамсудинов был признан виновным по предыдущему уголовному делу, возбужденному в мае 2019 года за незаконную выдачу разрешений на строительство в центральной экологической зоне Байкала, но дело было прекращено за истечением сроков давности. На время следствия главу поселка отстраняли от должности, затем он вернулся к работе.

Новое уголовное дело в отношении Шамсудинова касается выдачи незаконного разрешения на строительство дома площадью более 1,4 тыс. кв. м в центральной экологической зоне. Вместо дома была построена трехэтажная гостиница. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления").

Шамсудинов был избран главой Листвянки в сентябре 2016 года.

Поселок Листвянка расположен на Байкале у истока реки Ангары, в 70 км от Иркутска. Из-за близости к областному центру и транспортной доступности считается туристическими воротами Байкала. Здесь расположены несколько десятков турбаз, гостиниц и гостевых домов.