Иркутская фирма не вернула деньги не поставленный из Южной Кореи товар

ИРКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Иркутская таможня возбудила уголовное дело о невозврате в Россию 221,4 млн рублей компанией, которая приобрела у южнокорейского партнера автотранспортную спецтехнику, но получила лишь часть товара, а деньги за непоставленный груз в РФ не вернула. Об этом говорится в сообщении пресс-службы таможни.

"Иркутское общество с ограниченной ответственностью заключило долгосрочный внешнеэкономический контракт с южнокорейской фирмой на поставку транспортных средств, автозапчастей и номерных агрегатов. Иркутская фирма перечислила на счет партнера $5,7 млн, южнокорейской фирмой была осуществлена поставка товара, он был продекларирован в регионе деятельности Владивостокской таможни на общую сумму $1,9 млн. Остальная часть товара на общую сумму предоплаты в размере $3,8 млн в Россию так и не поступила. Отделением дознания Иркутской таможни по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Иркутская фирма не приняла мер, чтобы товар был поставлен в Россию или были возвращены уплаченные иностранному партнеру деньги, отмечает таможня. В рублевом эквиваленте сумма невозвращенных средств составила 221,4 млн рублей.