Минздрав Новосибирской области назвал причину смерти двухлетнего ребенка в больнице

НОВОСИБИРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Причиной смерти двухлетней девочки в реанимации новосибирской больницы стала редкая врожденная аномалия развития кишечника, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Ранее по факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По информации Минздрава, сначала ребенка с подозрением на хирургическую патологию бригада скорой помощи доставила в детскую больницу скорой помощи. Однако после осмотра и полного обследования в приемном покое врачи обнаружили повышенный показатель сахара крови, заподозрили дебют сахарного диабета и, согласно существующему регламенту действий в подобных ситуациях, направили пациентку в профильное эндокринологическое отделение детской больницы № 1. Там, несмотря на проводимое лечение и реанимационные мероприятия, ребенок умер через несколько часов.

Девочка умерла в середине января. В следственном управлении СК по Новосибирской области по факту произошедшего ранее была инициирована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Минздрав РФ также поручил Росздравнадзору проверить причины гибели ребенка.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко организовала проверку по факту произошедшего. Сотрудниками аппарата омбудсмена были направлены запросы в региональные министерство здравоохранения и министерство образования, а также обращение в прокуратуру. Как пояснила Болтенко, в скором времени планируется выезд в стационар, где умерла девочка.