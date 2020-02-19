В поселке под Иркутском из-за перепада температур возникла угроза подтопления домов

ИРКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Угроза подтопления жилых домов возникла в поселке Большой Луг в Иркутской области, где из-за перепадов температур образовалась наледь на ручье Ханчин. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

"На контроле Главного управления находится ситуация, связанная с угрозой подтопления жилых домов в сельском поселении Большой Луг Шелеховского района. В результате перепадов температур в январе и феврале 2020 года здесь наблюдаются наледные процессы на ручье Ханчин, которые привели к частичному подтоплению придомовой территории одного из домов на улице 1-й Железнодорожной. В отдельных местах имеются небольшие выходы наледи на дорогу", - говорится в сообщении. Сооружен защитный снежный вал длиной 15 метров, запланированы работы по устранению наледи.

Как сообщал ранее ТАСС, в начале февраля из-за промерзания русла ручья в поселке уже возникала угроза подтопления жилых домов и выхода наледи на автомобильную дорогу.

Поселок Большой Луг с населением около 5,4 тыс. человек находится в 28 км от Иркутска.