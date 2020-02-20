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В Иркутске из-за коммунальной аварии без тепла остались 38 жилых домов

На месте проводят аварийно-восстановительные работы

ИРКУТСК, 20 февраля. /ТАСС/. Аварийное отключение теплоснабжения произошло в 38 многоквартирных жилых домах в Иркутске из-за порыва на сетях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Иркутскэнерго".

"Без тепла остались 38 домов из-за порыва на сетях", - сказал собеседник агентства.

Проводятся аварийно-восстановительные работы. Восстановить теплоснабжение энергетики планируют в ближайшие часы.

Температура воздуха в Иркутске в четверг составляет минус 6 градусов.

В пресс-службе администрации Иркутска ТАСС сообщили, что в районе коммунальной аварии на улице Байкальской пришлось перекрыть подземный переход, так как его залила горячая вода.

Теги
РоссияИркутская область
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