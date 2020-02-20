Единороссы просят ГП проверить информацию об опасной экологической ситуации в Красноярске

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Правозащитный центр "Единой России" направил обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить информацию СМИ о критической экологической ситуации в Красноярске. Об этом сообщил сопредседатель центра Михаил Старшинов, выступивший автором обращения.

Он напомнил, что в городе с начала года уже дважды вводился режим "черного неба". "Экологи утверждают, что органы власти не принимают достаточных мер для решения сложившейся проблемы. Более того, люди утверждают, что даже не могут получить достоверную информацию о состоянии воздуха и концентрации в нем вредных веществ", - приводит слова Старшинова в четверг пресс-служба партии. По его данным, люди в социальных сетях жалуются на резкое ухудшение состояния здоровья, удушье, головные боли.

Подобная ситуация недопустима, тем более с учетом заложенных в нацпроекте "Экология" средств на реализацию проекта "Чистый воздух", заявил Старшинов. "Они должны быть получены регионом и освоены таким образом, чтобы исключить подобные случаи", - уверен единоросс.

С начала 2020 года в Красноярске уже дважды вводился режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба". Последний раз он был введен 14 февраля на трое суток, сейчас его действие прекратилось. За нынешнюю зиму он вводился уже в шестой раз.

Отсутствие ветра в условиях географического положения и рельефа Красноярска - город стоит в низине и окружен горами - приводит к тому, что выбросы промышленных предприятий, котельных и автомобильного транспорта не рассеиваются и формируют над городом смог. В такие периоды предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.