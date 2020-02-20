В Красноярске предложили ввести уголовную ответственность за загрязнение воздуха

КРАСНОЯРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Руководитель регионального главка МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий предложил ввести уголовную ответственность за загрязнение атмосферного воздуха. Об этом он заявил в четверг на сессии Законодательного собрания региона.

С начала 2020 года в Красноярске уже дважды вводили режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба". Последний раз он был установлен 14 февраля на трое суток. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 25 февраля посетит Красноярск, где проведет совещание относительно мер, принимаемых для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха.

"Обратился в Законодательное собрание края с просьбой рассмотреть вопрос о возможности внесения в Государственную думу в порядке реализации права законодательной инициативы дополнения в Уголовный кодекс новой статьей "Загрязнение атмосферы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию", предусматривающей ответственность для лиц, повторно совершивших аналогичное административное правонарушение", - сообщил Речицкий.

В дни неблагоприятных метеоусловий источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы с предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Отсутствие ветра в условиях географического положения и рельефа Красноярска приводит к тому, что выбросы промышленных предприятий, котельных и автомобильного транспорта не рассеиваются и формируют над городом смог. В такие периоды предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.