Европейские танцовщики проведут мастер-классы для новосибирцев

НОВОСИБИРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль-конкурс камерных спектаклей "Один. Два. Три", который откроется в Новосибирске в пятницу, в этом году впервые будет включать иностранную программу. Новосибирцам представят два зарубежных спектакля, а швейцарский перформер Руди ван дер Мерве и танцовщица из Финляндии Мария Нурмела проведут мастер-классы и тренинги, участники одного из которых смогут затем выступить на сцене, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС член экспертного совета и куратор иностранной офф-программы фестиваля Ника Пархомовская.

"Передо мной была поставлена задача сформировать офф-программу фестиваля [программа вне конкурса], я видела спектр заявок, которые нам присылали, и там почти не было проектов, связанных с современным танцем, перформансом. Мы с дирекцией фестиваля решили, что обязательно сделаем тематические мастер-классы", - сказала Пархомовская.

В понедельник, 24 февраля, известная финская танцовщица Мария Нурмела проведет тренинг с профессионалами и с людьми без специальной подготовки. В пятницу, 28 февраля, швейцарский хореограф Руди ван дер Мерве и российский хореограф и перформер Дина Хусейн организуют совместный тренинг по современному танцу для участников с любым уровнем подготовки. Во второй части этого тренинга запланирована работа по синхронизации движения с текстом, звуком и визуальными образами.

Кроме того, Мария Нурмела уже в пятницу проведет тренинги для новосибирцев старше 60 лет, после которых двое участников выступят на сцене фестиваля в социальном проекте The days.

"Для участия в спектакле The days [пройдет 22 февраля] мы также приглашаем жителей Новосибирска старше 60 лет, с которыми завтра приехавшие из Финляндии танцовщики-перформеры начнут тренинги, эта серия тренингов будет предшествовать спектаклю. Из большой группы пожилых людей, которые придут, в итоге два человека, мужчина и женщина, выйдут на сцену", - сказала Пархомовская.

Она добавила, что гости из Финляндии уже подготовили программки своего спектакля для новосибирской публики и оставили в них место для того, чтобы вписать имена двух новосибирцев, которые выйдут на сцену после прохождения тренинга.

О фестивале

IV Всероссийский фестиваль-конкурс камерных спектаклей "Один. Два. Три" пройдет в Новосибирске с 21 по 29 февраля. Спектакли фестиваля представят на камерных площадках вместимостью до 100 мест, среди них - малая сцена театра "Красный факел", театральный клуб "ПУЛЯ", театр "13 трамвай", Дом актера, Мастерская Крикливого и Панькова. В конкурсную программу в текущем году вошли постановки из Екатеринбурга, Ярославля, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска. Иностранная офф-программа проводится при поддержке посольства Финляндии в России, "Дэнс инфо Финланд" и Швейцарского совета по культуре "Про Гельвеция".