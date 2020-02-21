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В Иркутске восстановили теплоснабжение 38 домов после аварии

В устранении аварии было задействовано десять человек и четыре единицы техники

ТАСС, 21 февраля. Коммунальные службы восстановили теплоснабжение 38 домов в Иркутске после аварии, которая произошла накануне вечером из-за порыва на сетях. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"В 02:00 [21:00 мск 20 февраля] ... теплоснабжение в Октябрьском округе города Иркутска восстановлено", - говорится в сообщении.

По данным администрации Иркутска, в районе коммунальной аварии на улице Байкальской пришлось перекрыть подземный переход, так как его залила горячая вода. В устранении аварии было задействовано десять человек и четыре единицы техники.

Теги
РоссияИркутская область
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