Всероссийский фестиваль камерных спектаклей пройдет в Новосибирске с 21 по 28 февраля

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль камерных спектаклей "Один. Два. Три", в конкурсе которого участвуют постановки, где занято не более трех актеров, пройдет в Новосибирске с 21 по 28 февраля с участием театров из Швейцарии, Финляндии. Российские и иностранные артисты представят около 20 камерных и моноспектаклей, говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Фестиваль камерных спектаклей пройдет в Новосибирске в третий раз. Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры Новосибирской области и Молодежный драматический театр "Первый театр". В программе фестиваля, который пройдет в 2020 году, моноспектаклей больше, чем камерных постановок. Организаторы объясняют это стремлением актеров быть самостоятельными как в выборе темы спектакля, так и в выборе художественных средств.

"В этом году в программе фестиваля камерных спектаклей "Один. Два. Три" будут представлены восемь российских спектаклей и два спектакля иностранных компаний. В рамках фестиваля также пройдут обсуждения спектаклей, публичные дискуссии, мастер-классы и лекции специалистов в области современного театра", - говорится в сообщении организаторов.

Программа фестиваля

В конкурсной программе фестиваля представлены только российские постановки. Среди них спектакль "Невидимый слон", созданный новосибирским театром кукол "Пилигриммы" в "форме театра ощущений", когда зритель может напрямую участвовать в происходящем, используя все органы чувств. Спектакль пройдет в гостиной новосибирского дома актеров 24 февраля.

26 февраля на сцене театрального клуба "ПУЛя" покажут танцевальный спектакль "Одуванчики", посвященный солдатским будням, поставленный челябинским театром современного танца, а 27 февраля новосибирская театральная мастерская представит фольклорный перфоманс "Коромысли", где артисты исполнят народные песни, чтобы в сознании публики сблизить культуру прошлого и настоящего. Спектакли конкурсной программы "Один. Два. Три" будут оцениваться в двух номинациях: "Профессиональные театры" и "Театральные учебные заведения". В состав экспертного совета вошли театральный критики, режиссеры, а также один из лауреатов фестиваля прошлых лет.

Также в рамках фестиваля, но вне конкурсной программы, пройдет показ иностранных постановок. Свой хореографический перфоманс Buzz riot покажет швейцарец Руди ван дер Мерве, которого на создание спектакля вдохновила всемирная паутина, где сильнее всего ощущается разобщенность людей. Финский режиссер Тео Клинкард представит камерный спектакль "Дни" о паре влюбленных, переживающих разные этапы отношений. Спектаклю предшествует двухдневный тренинг с непрофессионалами и интенсивная совместная работа с местным сообществом.