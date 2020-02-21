В Новосибирске открылся Всероссийский фестиваль камерных спектаклей

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль камерных спектаклей "Один. Два. Три", в конкурсе которого участвуют постановки, где занято не более трех актеров, начался в Новосибирске, сообщил ТАСС один из организаторов фестиваля, фотограф Валентин Копалов.

В 2020 году у фестиваля сменился организатор, в этот раз им стал "Первый театр", ранее оператором события выступал Новосибирский государственный театральный институт. В программе фестиваля в 2020 году - моноспектаклей больше, чем камерных постановок. Организаторы объясняют это стремлением актеров быть самостоятельными - как в выборе темы спектакля, так и в выборе художественных средств. "По участникам фестиваля, который проводится уже в четвертый раз, у нас ожидается порядка 800 человек, количество заявок в этом году выросло почти вдвое - до 178 из 54 городов России", - сообщил ТАСС Копалов.

Как рассказала накануне в пресс-центре ТАСС директор мероприятия Юлия Чурилова, в конкурсную программу мероприятия вошли восемь спектаклей на злободневные темы, только два из которых - новосибирские. По ее словам, в этих восьми спектаклях "можно выделить общее: они поставлены по современным текстам, по современным пьесам, написанным буквально за последние два года, может быть, немного раньше". В программе фестиваля представлены танец, современная пьеса, моноспектакли.

В конкурсной программе фестиваля представлены только российские постановки. Среди них спектакль "Невидимый слон", созданный новосибирским театром кукол "Пилигриммы" в "форме театра ощущений", когда зритель может напрямую участвовать в происходящем, используя все органы чувств. Спектакль пройдет в гостиной новосибирского Дома актеров 24 февраля.

На сцене театрального клуба "ПУЛя" 26 февраля покажут танцевальный спектакль "Одуванчики", посвященный солдатским будням, поставленный челябинским Театром современного танца, а 27 февраля Новосибирская театральная мастерская представит фольклорный перфоманс "Коромысли", где артисты исполнят народные песни, чтобы в сознании публики сблизить культуру прошлого и настоящего. Спектакли конкурсной программы "Один. Два. Три" будут оцениваться в двух номинациях: "Профессиональные театры" и "Театральные учебные заведения". В состав экспертного совета вошли театральный критики, режиссеры, а также один из лауреатов фестиваля прошлых лет.

Также в рамках фестиваля, но вне конкурсной программы пройдет показ иностранных постановок. Свой хореографический перфоманс Buzz riot покажет швейцарец Руди ван дер Мерве, которого на создание спектакля вдохновила "всемирная паутина", где сильнее всего ощущается разобщенность людей. Финский режиссер Тео Клинкард представит камерный спектакль "Дни" о паре влюбленных, переживающих разные этапы отношений. Спектаклю предшествует двухдневный тренинг с непрофессионалами и интенсивная совместная работа с местным сообществом.