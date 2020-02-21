В Новосибирске возбуждено дело о получении взяток сотрудников вокзала

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту получения взяток в особо крупном размере возбуждено в отношении диспетчера вокзала Новосибирск-Главный и ряда сотрудников станции. По данным следствия, в течение шести лет диспетчер получил взятки на сумму более 3 млн рублей, сообщили в пятницу журналистам в Западно-Сибирском управлении на транспорте СК.

"Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении маневрового диспетчера железнодорожной станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской дирекции управления движением и еще ряда работников этой же станции по факту получения ими взяток в крупном размере (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, подозреваемый вместе с другими маневровыми диспетчерами главного новосибирского железнодорожного вокзала с 2014 по 2020 год получал взятки от представителей компаний, продающих продукты на станции. За деньги он организовывал приезд поездов дальнего следования на те платформы, где находились торговые точки этих компаний. Таким образом, за 6 лет размер взятки составил более 3 млн рублей.

Все подозреваемые задержаны, решается вопрос избрания им меры пресечения.