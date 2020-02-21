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Паводок в Иркутской области

Власти Приангарья одобрили заявку первого резидента ТОР в Тулуне

Предприятие будет выпускать продукцию из кедрового ореха и ягод, джемы и морсы

ТАСС, 21 февраля. Правительство Иркутской области одобрило заявку первого потенциального резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) в городе Тулуне, наиболее пострадавшем от наводнений лета 2019 года. Инвестор создаст предприятие по переработке дикоросов, вложив 17,9 млн рублей и создав десять рабочих мест, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

В Минэкономразвития РФ находится заявка властей Иркутской области о создании в Тулуне территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), которую поддержал Фонд развития моногородов (Моногорода.РФ). Планируется, что предоставляемые статусом ТОСЭР преференции станут стимулом для привлечения инвестиций и создания новых рабочих, а также дополнительным механизмом поддержки пострадавших от паводка местных предпринимателей.

"Инвестиционный проект по расширению действующего производства по переработке дикорастущего сырья и консервированию овощей и фруктов представила компания ООО "Кедр". <...> Заявка соответствует требованиям, предъявляемым к резидентам ТОСЭР, и была поддержана членами комиссии", - говорится в сообщении.

Предприятие будет выпускать продукцию из кедрового ореха, замороженной и сушеной ягоды, джемы и морсы.

Город Тулун наиболее пострадал от волны паводков в Иркутской области, когда уровень воды в реке Ия достиг почти 14 метров, в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек. В первую волну паводков в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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