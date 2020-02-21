Полпред в СФО назвал регионы, где есть риск прекращения вывоза ТКО из-за задолженности

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Шесть сибирских регионов могут столкнуться с прекращением оказания услуг по вывозу твердых коммунальных отходов из-за высокой кредиторской задолженности региональных операторов, сообщил на окружном совещании по вопросам реализации государственной политики в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Ряд региональных операторов в республиках Алтай, Хакасия, Тыва, Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях закончили финансовый год с высокой кредиторской задолженностью. По мнению Российского экологического оператора, в этих регионах есть риски прекращения оказания коммунальных услуг по обращению с ТКО", - сказал Меняйло.

По его словам, со стороны населения было много нареканий на работу региональных операторов. Основные жалобы были вызваны несвоевременным вывозом отходов. В частности, в новогодние праздники наблюдались перебои с вывозом мусора. Кроме того, по его словам, не решена главная задача реформы - организация сортировки и переработки отходов.

Для нормализации ситуации полпред распорядился усилить контроль властей за качеством работы региональных операторов.

Проблемы регоператоров

По словам заместителя генерального директора ППК "Российский экологический оператор" Сергея Королева, кредиторская задолженность за 2019 год региональных операторов составила 3 млрд рублей, при этом кредиторская задолженность региональных операторов перед своими подрядчиками составила 4,2 млрд рублей. Такие финансовые показатели обусловлены тем, что платежи с населения взимаются в меньшем объеме, и региональный оператор не доплачивает своим подрядчикам.

Королев пояснил, что прекратить оказание услуг по вывозу ТКО, к примеру, в Алтайском крае могут два региональных оператора - "Спецобслуживание-Центральное" и "Позитив 88". Обе организации имеют высокую кредиторскую задолженность, а также низкий уровень платежей от населения. При этом, по словам Королева, объективных факторов к снижению задолженности нет, но есть риск снижения качества услуги по вывозу ТКО.

Сложная ситуация в работе регионального оператора "Спецобслуживание-Центральное" уже происходила в прошлом году в наукограде Бийске, где проживают почти 200 тыс. человек. Как сообщал ТАСС, власти города вводили режим ЧС 11 ноября 2019 года из-за накопившихся в городе твердых коммунальных отходов и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Скопление мусора на улицах города произошло из-за ограничения въезда на полигон регионального оператора - компании "Спецобслуживание-Центральное", которая имеет долги перед полигоном. Для решения проблемы была привлечена прокуратура.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.