Коммунальную и дорожную технику в Кузбассе планируют перевести на газомоторное топливо

КЕМЕРОВО, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Кузбасса намерены перевести коммунальную и дорожную технику в регионе на газомоторное топливо, чтобы уменьшить объемы выбросов выхлопных газов в атмосферу. Проект планируется реализовать с компанией "КамАЗ", которая готова взять на себя все связанные с эксплуатацией такой спецтехники издержки, сообщается в пятницу на официальном сайте администрации правительства Кузбасса.

"Переход на другое топливо требует развития дополнительной инфраструктуры. Это и сервисные центры, и пункты дегазации, а также пункты проведения диагностики и установки газобаллонного оборудования. Все дополнительные издержки, связанные с эксплуатацией газомоторных автомобилей "КамАЗ", предприятие обязуется брать на себя, что позволит снизить издержки дорожных и коммунальных служб области", - говорится в сообщении.

По данным регионального правительства, в ближайшее время коммунальщики и дорожники начнут тестировать специализированную технику "КамАЗ" на сжиженном и компримированном природном газе. Производитель имеет широкий модельный ряд автомобилей на газомоторном топливе. Параллельно планируется расширение сети газозаправочных станций: сейчас в Кузбассе работают восемь таких заправок, до 2023 года в регионе запланировано строительство еще шести станций.

Ранее власти Кемеровской области заявили о намерении перевести на газомоторное топливо порядка 60% пассажирских автобусов в регионе, первые из них поступили в регион в 2019 году. Природный газ является наиболее экологичным и безопасным видом топлива, который позволяет на 15% сократить количество выбросов углекислого газа, на 70% - оксида азота, на 90% - бензпирена и не метановых углеводородов, на 99% - выбросов сажи по сравнению с обычным топливом.