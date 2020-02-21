Семь учеников омской школы доставили в больницу из-за ухудшения самочувствия

ОМСК, 21 февраля. /ТАСС/. Семь учеников школы № 90 в Омске почувствовали себя плохо и были доставлены в детскую областную больницу, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба мэрии. О причине ухудшения самочувствия не сообщается.

"В районе 13:00 (10:00 мск) из школы № 90 на телефон скорой помощи поступил звонок о неудовлетворительном состоянии семи учащихся. На место оперативно выехала первая бригада медиков, впоследствии понадобилось еще три машины. Дети доставлены в детскую областную больницу. Все дальнейшие подробности можно уточнить у их законных представителей, так как мы не имеем права на разглашение медицинской тайны", - сказали в пресс-службе.

В Минздраве Омской области ТАСС подтвердили факт доставки детей за медицинской помощью и со ссылкой на медицинскую тайну отказались сообщить подробности происшествия.