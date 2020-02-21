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Чиновника в Приангарье подозревают в халатности, из-за которой вырубили лес на 6 млн руб.

По версии следствия, он подписал три акта, которые позволили незаконно вырубить лес в Тальцинском участковом лесничестве

ТАСС, 21 февраля. Начальник территориального управления Министерства лесного комплекса Иркутской области по Ангарскому лесничеству подозревается в халатности, приведшей к вырубке леса с ущербом около 6 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ региона.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника территориального управления Министерства лесного комплекса Иркутской области по Ангарскому лесничеству, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Причинен ущерб лесному фонду в размере около 6 млн рублей", - отмечается на сайте.

По версии следствия, чиновник в марте 2018 года подписал три акта, которые позволили незаконно вырубить лес в Тальцинском участковом лесничестве.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны. Как сообщал ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ, в 2018 году на регион пришлось более половины незаконных рубок, выявленных в России.

Бывший министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда сейчас также находится под следствием по возбужденному в июне 2019 года уголовному делу. Он подозревается в превышении должностных полномочий при вырубке леса в заказнике "Туколонь". По версии следствия, он не принял мер к расторжению незаконно заключенных договоров на проведение сплошных санитарных вырубок в заказнике.

Теги
РоссияИркутская область
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