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Власти Хакасии планируют получить кредит в 1,7 млрд рублей для исполнения соцобязательств

В начале февраля в 64 муниципальных образованиях республики были заблокированы счета

ТАСС, 21 февраля. Правительство Хакасии до конца февраля планирует получить бюджетный кредит в размере 1,755 млрд рублей для выплат зарплат бюджетникам, погашение задолженностей социальных учреждений республики. Об этом сообщила пресс-служба правительства в пятницу.

Ранее сообщалось, что в начале февраля в республике в 64 из 99 муниципальных образований (поселений и районов) были заблокированы счета. Возникла угроза отключения школ и детских садов за долги за электроэнергию, а также образовалась задолженность за поставки продуктов питания в эти учреждения. Власти региона заявили о намерении привлечь помощь из федерального бюджета в размере 10,5 млрд рублей для сбалансировки консолидированного бюджета республики.

"Правительство Хакасии планирует до конца февраля привлечь бюджетный кредит. Речь идет о краткосрочном займе в размере 1 млрд 755 млн рублей, который будет погашен по истечении 90 дней, то есть в рамках текущего финансового года. В условиях сложной экономической ситуации привлечение бюджетного кредита является оптимальным решением для того, чтобы жители Хакасии вовремя получили заработную плату, а школы и детские сады не остались без света", - сообщила пресс-служба.

Процентная ставка, под которую будет привлечен кредит, не уточняется. "Так как это бюджетный кредит, то процентная ставка там небольшая и привлекается он на короткий срок", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.

На выплаты зарплат и пособий планируется направить более 800 млн рублей, около 600 млн рублей будет направленно на погашение долгов за электроэнергию, коммунальные услуги, поставки продуктов питания и лекарств республиканских учреждений. Порядка 320 млн рублей будет направлены на разблокировку счетов муниципальных образовательных учреждений.

Финансовая ситуация в республике

В 2020 году доходы консолидированного бюджета ожидаются в объеме 30,806 млрд рублей, расходы, без учета просроченной кредиторской задолженности, - 37,817 млрд рублей. Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета на 1 января (с учетом средств, необходимых для разблокировки счетов) составляет 3,58 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета на 2020 год составляют 26,216 млрд рублей, расходы - 28,521 млрд рублей, дефицит - 2,305 млрд рублей или 9% от доходов. Бюджет Хакасии является дотационным, в 2020 году более 12 млрд рублей в доходной части приходится на помощь из федерального бюджета.

В начале 2018 года из-за высокого госдолга Хакасия, при предыдущем главе региона была переведена на внешнее казначейское сопровождение. По состоянию на 1 февраля 2020 года госдолг с республики превысил 20,7 млрд рублей.

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