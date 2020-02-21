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Движение восстановлено на всех дорогах Алтайского края после метели

Ранее из-за непогоды закрыли пять участков региональных трасс

БАРНАУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Проезд возобновлен по всем дорогам Алтайского края, которые ранее перекрывались из-за метели, сообщила в пятницу пресс-служба Минтранса региона.

"Проезд возобновлен на всех дорогах Алтайского края. Во второй половине дня были открыты две последних трассы: Змеиногорск - граница Новосибирской области и Поспелиха - граница с Республикой Казахстан", - говорится в сообщении.

В Змеиногорском районе были занесены дороги к 25 селам, расчистка продолжается.

Метель временно утихла, но днем 22 и ночью 23 февраля в южных районах края вновь ожидается мокрый снег, ветер до 8 м/с, на дорогах возможна гололедица.

В среду из-за метели и плохой видимости были закрыты пять участков региональных трасс. Было объявлено штормовое предупреждение.

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РоссияАлтайский край
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